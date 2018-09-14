الجيش الروسي يستخدم "صواريخ شبح" في مناورات "الشرق - 2018"

كشف العقيد سيرغي تيخونوف، قائد فرقة الدفاع الجوي 76، أن الجيش الروسي استخدم خلال مناورات "الشرق – 2018" "صواريخ غير مرئية" تتفوق في مواصفاتها على مثيلاتها في العالم.

ولفت تيخونوف إلى أن القيادة العسكرية الروسية قررت زيادة تعقيد المهمات في التدريب، ولم تعد محصورة على استخدام الصواريخ التقليدية.

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وكشف أن القوات الروسية استطاعت في هجوم مفترض عليها إسقاط صواريخ مجنحة حقيقية، بتأثيرات تحاكي الرؤوس الحربية البالستية، وكذلك صواريخ تحاكي أهدافا، مزودة بتقنيات التخفي.

وقال: "لا أحد يستطيع أن يعطي أي ضمانات مئة بالمئة في صد مثل هذه الضربة الضخمة بنجاح. وصعوبة ذلك تكمن في أنه تم استخدام صواريخ خاصة على هيئة أهداف في المناورات، تتميز بمستوى رصد لاسلكي منخفض للغاية، وبطريقة أخرى صواريخ بتقنيات الشبح.. هذه الصواريخ الهدف وغير المرئية تتفوق على جميع الصواريخ الأجنبية المماثلة المعروفة".

وأكد تيخونوف أنه على الرغم من صعوبة المهمة، تمكنت المنظومات الروسية المضادة للصواريخ وطواقمها من صد جميع الصواريخ، بل وتم صد بعضها في مرحلة مبكرة.

وتجرى أكبر مناورات عسكرية في تاريخ روسيا الحديث "الشرق – 2018" في الفترة بين 11 – 17 سبتمبر في منطقة الشرق الأقصى الروسي بقيادة وزير الدفاع سيرغي شويغو.

ويشارك في المناورات أكثر من 300 ألف عسكري روسي، وما يزيد عن 1000 طائرة ومروحية وطائرة من دون طيار، وما يصل إلى 36 ألف دبابة وناقلة جند مدرعة وآليات أخرى، إضافة إلى 80 سفينة حربية وسفينة إسناد، كما تشارك في إحدى مراحل هذه المناورات وحدات من الصين ومنغوليا.

المصدر: نوفوستي