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إطلاق صواريخ مضادة للجو في تدريبات "الشرق 2018" الروسية (فيديو)

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شهد ميدان "تيليمبا" العسكري بجمهورية بورياتيا (شرق روسيا) رمايات تدريبية لمنظومات صاروخية مضادة للجو، في إطار مناورات "الشرق-2018" الكبرى.

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وبثت قناة "زفيزدا" التلفزيونية التابعة للجيش الروسي، اليوم الأربعاء، لقطات لإطلاق صواريخ متعددة الأنواع على أهداف طارت فوق الميدان التدريبي.

وبحسب فكرة المناورات، كان يتعين على طواقم المضادات الجوية تدمير أكثر من 30 هدفا متفاوتة الارتفاع والسرعة، وتم تدمير كلها بنجاح.

وشاركت في الرمايات منظومات "إس-400" و"إس-300"، و"تور" و"بوك".

وقبل بداية الرمايات، سارت الطواقم المشاركة مسافة تقدر بآلاف الكيلومترات، مع عبور الحواجز المائية.

المصدر: زفيزدا

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