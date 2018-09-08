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خلايا اصطناعية للقضاء على أشد الأمراض خطورة!

العلوم والتكنولوجيا

خلايا اصطناعية للقضاء على أشد الأمراض خطورة!
dpa-© Sebastian Kahnert
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ابتكر مهندسو الطب الحيوي في جامعة كاليفورنيا في مدينة ديفيس الأمريكية خلايا اصطناعية لا تنمو ولا تنقسم وتؤدي دور "الشرطي البيولوجي".

وتتكون الخلايا المسماة "كتلة ليغو" من جسيمات دهنية أو حويصلات، مع غشاء خلوي ومكونات خلوية نقية، بما في ذلك البروتينات والحمض النووي والمستقلبات. وهي خلية تشبه في تركيبها تركيب الخلايا الحية ولكنها غير قادرة على التكاثر.

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وصنعت خلايا "كتلة ليغو"، في أطباق الزرع المخبري خصيصا للتفاعل مع بكتيريا الأمعاء "E coli". وأثبتت التجربة أن خلايا "كتلة ليغو"، استطاعت التعرف على "E coli" وتدميرها نهائيا.

واستطاعت خلايا "كتلة ليغو" الحياة فقط في بيئات غنية بالمغذيات، لكن العلماء طوروها وأصبحت قادرة على العيش في الأوساط المائية، وتتأقلم مع ظروف أكثر قساوة. وهذا ما عزز الأمل لدى الباحثين للاستمرار في هذا المجال لبناء خلايا جديدة، تمكن في المستقبل زراعتها في المرضى وتجربتها سريريا بدلا من المضادات الحيوية، لتصبح الأمل في القضاء على الجراثيم الخارقة التي لم يستطع العلماء التغلب عليها بشكل كامل.

المصدر: فيستي. رو

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