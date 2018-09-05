العلماء يحذرون من سلالات بكتيرية جديدة مقاومة للعقاقير!

حدد باحثون من الجامعة الوطنية الأسترالية ثلاث سلالات من بكتيريا جديدة مقاومة للمضادات الحيوية وتتسبب بأمراض غير قابلة للشفاء.

وأشار علماء معهد علم الأمراض والمناعة، التابع للجامعة الأسترالية، إلى أن الاستخدام المكثف للمضادات الحيوية كإجراء احترازي يطور مقاومة البكتيريا للعقاقير.

إقرأ المزيد

وأجرى الباحثون دراسة على 78 مستشفى من 10 بلدان درسوا فيها مقاومة البكتيريا للمضادات الحيوية في المستشفيات، وحللوا فيها مئات البيانات، ليحددوا من خلالها ثلاث سلالات جديدة من البكتيريا العنقودية الذهبية "Staphylococcus epidermidis"، تمتلك مقاومة عالية لجميع الأدوية المعروفة ضد العدوى البكتيرية.

وقال مشرف البحث، بين هاودن، إن "اكتشاف سلالات جديدة من البكتيريا يعني أننا نستخدم باستمرار وانتظام أحدث المضادات الحيوية، وهي مكلفة وسامة للغاية وفي النهاية تتكيف معها البكتيريا".

وخلص الباحثون إن هذه السلالات البكتيرية الجديدة "Staphylococcus epidermidis"، تشكل خطرا على الناس وخاصة ممن يعانون من ضعف المناعة.

المصدر: تاس