الجيش الروسي يتزود بـ3 طائرات برمائية

من المرجح أن توقع وزارة الدفاع الروسية قريبا مع مصنع "تاغانروغ" للطائرات، اتفاقية توريد 3 طائرات برمائية من طراز "بي – 200".

وتعوّل الوزارة على استلام تلك الطائرات بحلول عام 2019.

أعلن ذلك نائب وزير الدفاع الروسي لشؤون الصناعات الحربية، أليكسي كريفوروتشكو، خلال زيارة ميدانية للمصنع، حيث قال إن تلك الطائرات ستستخدم في وزارة الدفاع الروسية كطائرات إنقاذ وطوارئ.

ووقعت وزارة الدفاع الروسية في وقت سابق مع المصنع اتفاقية إنتاج طائرات من هذا النوع، لكن الصفقة لم تتحقق وفسخت الاتفاقية، لعجز المصنع عن تنفيذها في الوقت المطلوب.

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وعادت وزارة الدفاع الآن إلى توقيع اتفاقية جديدة بعد أن حصل المصنع على الأموال اللازمة لتنفيذها.

يذكر أن "بي – 200" هي طائرة برمائية روسية قام الخبراء في مصنع "تاغانروغ" بتصميمها، ثم سلمت تصاميمهم إلى مصنع إركوتسك" في سيبيريا، الذي استمر في إنتاج طائرات من هذا النوع لمصلحة وزارة الطوارئ التي استخدمتها لإطفاء الحرائق. وكانت وزارة الدفاع قد وقعت مع مصنع "تاغانروغ" عام 2013 اتفاقية إنتاج 6 طائرات من طراز "بي - 200".

مواصفات الطيران الفنية للطائرة البرمائية "بي -200"

الوزن الأقصى لدى الإقلاع 37900 كلغ

الارتفاع الأقصى للتحليق 8000 متر

السرعة القصوى 710 كلم في الساعة

السرعة الاقتصادية 600 كلم في الساعة

مدى الطيران 3600 كلم

التدحرج على البر/ الماء 1000 متر/ 700 متر

مستوى التموج 1.2 متر

المصدر: سلاح روسيا