الطائرات من دون طيار تُسكت العدو المفترض خلال تدريبات الحرب الإلكترونية في شرق روسيا

يشارك نحو 1500 جندي وضابط في تدريبات الحرب الإلكترونية التي بدأت في 6 أقاليم في سيبيريا والشرق الأقصى الروسي.

وقال المتحدث الرسمي باسم المنطقة العسكرية الشرقية للجيش الروسي العقيد، ألكسندر غوردييف، إن أفراد وحدات الحرب الإلكترونية أوكلت إليهم مهمة استطلاع الموقف اللاسلكي الإلكتروني في المنطقة بواسطة منظومات "لير–3" للحرب الإلكترونية والطائرات من دون طيار من طراز "أورلان-10".

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وأضاف أن عدد القطع والآليات الحربية الخاصة التي تشارك في التدريبات بلغ 500 قطعة وبينها منظومات الحرب الإلكترونية الروسية الحديثة "كراسوخا" و"مورمانسك" و"موسكو".

ويتدرب الجنود والضباط المشاركون في التدريبات حسب على التعاون بين منظومات الحرب الإلكترونية "لير–3" والطائرات من دون طيار من طراز "اورلان-10" من أجل استطلاع الوضع اللاسلكي الإلكتروني وإرسال المعلومات عنه إلى مراكز القيادة لإسكات وإعماء آليات العدو المفترض إلكترونيا.

المصدر: تاس