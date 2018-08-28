ابتكار تقني استثنائي يصبح كابوسا للمهربين!

بدأت كينيا، يوم الاثنين 27 أغسطس، بتطبيق تقنية استثنائية تسمح للكلاب برصد واكتشاف جميع المواد غير القانونية المخزنة في الموانئ والحاويات التجارية الكبيرة، بسرعة وبراعة فائقتين.

وطور الابتكار العلمي ليساهم بشكل خاص في مكافحة تجارة العاج وقرون وحيد القرن، وكذلك جلود الأفاعي والتماسيح وغيرها من المواد غير القانونية.

وبالتالي، تمكن التقنية المستحدثة الكلب من اكتشاف المواد المهربة دون الحاجة لفتح الحاويات التجارية ومخازن الشاحنات، إذ يكفي وجود ثقب صغير في الحاوية، لكي يستطيع الكلب شم "الممنوعات".

كما تسمح التقنية الجديدة للكلب باكتشاف الممنوعات بدقة غير مسبوقة، إلى درجة يستطيع من خلالها اكتشاف عينة صغيرة منها مخبئة في حاوية شحن بطول 12 مترا.

وتسمى التقنية الجديدة بـ"Rasco"، وتقوم بسحب الهواء من داخل حاويات الشحن ووضعها في مصاف مخصصة، يتم فيما بعد عرضها على الكلاب المدربة التي تستطيع كشف الممنوعات إن وجدت، بسهولة وسرعة فائقتين.

وبدأت السلطات الكينية تجريب التقنية الجديدة في ميناء مومباسا، أحد أكبر وأنشط محاور التهريب للعاج الإفريقي، إذ ضبطت السلطات بين عامي 2009 و2014، أكثر من 18 طنا من عاج الفيلة المهرب، الرقم الذي يشير إلى مقتل قرابة 2400 فيل.

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أما اليوم، فيتوقع خبراء وناشطون بيئيون بأن تساهم التقنية الجديدة في إنقاص الأرقام السابقة بشكل قياسي، وضرب التجارة غير القانونية للعاج على نحو خاص.

وفي السياق نفسه، كشفت السلطات الكينية عن ضبط 26 حالة تهريب محكمة، منذ بدء تطبيق الابتكار الجديد، أي خلال 6 أشهر فقط.

كما ساعدت عمليات الضبط في كشف معلومات حساسة عن شبكات التهريب الإجرامية وأبرز قادتها ووسائلها المتبعة.

المصدر: BBC News