طلاب مدرسة روسية يبتكرون دبابة ذاتية القيادة

قدم طلاب من مدرسة ثانوية بمدينة كالوغا الروسية مشروعا لدبابة "تي-101" ذاتية القيادة التي تم تصنيعها على أساس منصة "تورنادو".

وعرض نموذج مجسم الدبابة في قسم منتدى المبتكرات التابع لمنتدى "الجيش-2018".

وقال ناطق باسم وزارة الدفاع الروسية إن الدبابة المسيرة قادرة على أداء المهام المختلفة. ويمكن التحكم بها عن بعد عبر 4 قنوات اتصال محمية. كما يمكن أن تعمل الدبابة ذاتيا.

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ويفترض بأن تتزود الدبابة بمدفع صغير العيار ورشاش. وتتوفر فيها أيضا طائرة صغيرة من دون طيار، بمقدورها استطلاع ميدان القتال والمناطق المحيطة به.

وتولى إدارة فريق مصممي الدبابة المهندس الفتي، يغور تروفيموف، الذي قام بإنشاء مكتب كالوغا لتصاميم الناقلات بالتعاون مع زملائه الذين لم تتجاوز أعمارهم 14 عاما.

ولفت المشروع أنظار الخبراء في شركة "أورال فاغون زافود" الروسية، الذين وجهوا إلى المهندسين الشباب دعوة للمشاركة في منتدى "الجيش-2018".

المصدر: زاشيشات روسيا