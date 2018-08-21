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عرض عربة "أرماتا" القتالية الجديدة في منتدى "الجيش-2018" (صور)

العلوم والتكنولوجيا

عرض عربة
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
عربة المشاة الثقيلة "تي-15"
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عرضت شركة "أورال فاغون زافود" في المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، نموذجا جديدا لعربة المشاة القتالية "تي-15" المنصوبة على منصة "أرماتا" المجنزرة الثقيلة.

وزودت عربة "تي-15" (بارباريس) بوحدة قتالية صنعتها شركة "بوريفيستنيك" وسلّحتها بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم، وصواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات.

سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
عربة "تي - 15"

سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
عربة تي- 15
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
عربة "تي - 15"
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المصدر: السلاح روسيا

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