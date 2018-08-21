// 26.06.2018 по тикету 15478
عرض عربة "أرماتا" القتالية الجديدة في منتدى "الجيش-2018" (صور)
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
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عرضت شركة "أورال فاغون زافود" في المنتدى الدولي التقني العسكري "الجيش-2018"، نموذجا جديدا لعربة المشاة القتالية "تي-15" المنصوبة على منصة "أرماتا" المجنزرة الثقيلة.
وزودت عربة "تي-15" (بارباريس) بوحدة قتالية صنعتها شركة "بوريفيستنيك" وسلّحتها بمدفع أوتوماتيكي عيار 57 ملم، وصواريخ "أتاكا" المضادة للدبابات.
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
سلاح روسيا، ميخائل جيرديف
المصدر: السلاح روسيا
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