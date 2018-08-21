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"كلاشينكوف" تكشف عن نوع جديد من عربة "باغي" العسكرية

العلوم والتكنولوجيا

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باغي "كلاشينكوف"
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تنتج شركة "كلاشينكوف" أحدث المعدات الحربية والأسلحة التي تستخدم على نطاق واسع في الجيش الروسي والشرطة، وتلاقي إقبالا كبيرا من المهتمين الأجانب.

ومن أحدث منتجات الشركة على سبيل المثال مركبة "باغي"، وهي عربة خفيفة رباعية الدفع قادرة على المناورة السريعة والتخفي والسير على الطرق الترابية بكافة أنواعها.

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"كلاشينكوف" تعرض نموذجا جديدا لعربة "باغي"

وكشف منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الدولي الذي افتتحت أعماله، اليوم الثلاثاء، عن عربة "باغي OV-2" من تصنيع "كلاشينكوف"، والتي تزود بمحرك هجين.

ويقوم محرك بنزين تبلغ قوته 57 حصانا بتحريك العجلتين الخلفيتين، فيما يدفع محرك كهربائي العجلتين الأماميتين وينتج قوة 75 حصانا.

وتتسع العربة لـ4 أفراد وتبلغ سرعتها 100 كيلومتر في الساعة. ويمكن أن تنصب على منصة "باغي" أية أسلحة خفيفة، مثل رشاش "كورد" عيار 12.7 ملم، وقاذفات للقنابل من طراز "كورنيت".

RT Ria.ru
دراجة كهربائية لشرطة مرور موسكو

كما عرضت شركة "كلاشينكوف" في المنتدى العسكري الحالي دراجة كهربائية من طراز "SM-1"، صممت على أساس دراجة كهربائية كانت قد صنعتها الشركة لشرطة مرور موسكو.

وتبلغ سرعة الدراجة الكهربائية الحربية 90 كيلومترا في الساعة. وبإمكانها أن تقطع حتى 150 كيلومترا دون شحن بطاريتها.

المصدر: أوتوفيستي

// 26.06.2018 по тикету 15478

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