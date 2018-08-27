اختبار هيكل خارجي نشط لبزة الجندي الروسي المستقبلية

أعلن كبير مصممي البزات العسكرية وأنظمة البقاء على قيد الحياة في شركة "روستيخ" الروسية، أوليغ فاوستوف، عن اختبار هيكل بزة خارجي مزود بمحركات وبطارية كهربائية.

وقال فاوستوف إن اختبار نموذج الهيكل الخارجي النشط الذي سيستخدمه الجندي تكلل بنجاح تام. وأظهر الاختبار أن الجندي الذي يرتدي الهيكل المطور قادر على تدمير الأهداف التدريبية باستخدام يد واحدة فقط.

وحسب كبير المصممين، فإن البزة ستمكّن الجندي الروسي من حمل عدد أكبر من الأسلحة والتجهيزات، والسير أسرع وتنفيذ المهام القتالية الموكلة إليه بفاعلية أكبر.

وأضاف فاوستوف قائلا إن المشكلة الرئيسية التي لا تزال تواجهها الهياكل الخارجية المزودة بمحركات كهربائية هي ضعف البطاريات. لكن العمل على تطوير مواصفات البطاريات يجري على قدم وساق.

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كما أفاد رئيس اللجنة العلمية العسكرية في القوات البرية الروسية، ألكسندر رومانيوتا، في حديث أدلى به للصحفيين على هامش منتدى "الجيش-2018"، بأن الهيكل الخارجي النشط يجب أن يظهر ضمن بزة الجندي الروسي للجيل الثالث "راتنيك-3" بحلول عام 2025. وكانت وسائل الإعلام الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن جسم الهيكل الخارجي النشط سيصنع من التيتانيوم.

يذكر أن البزة العسكرية للجندي الروسي "راتنيك-2" التي تتزود بها حاليا وحدات الجيش الروسي تتضمن هيكلا خارجيا ميكانيكيا لا يحوي محركات كهربائية، ويسمح بالتوزيع الأمثل للحمولة على جسم الجندي.

المصدر: تاس