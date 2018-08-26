العثور على جمجمة ديناصور كاملة في مدينة سامارا الروسية

أصدرت جامعة سامارا التكنولوجية بيانا جاء فيه أن علماء الجامعة حققوا اكتشافا مثيرا بعثورهم على بقايا ديناصور قديم.

وقال البيان إن العلماء اكتشفوا أولا قطعة من الصخور وعظاما بارزة منها. ثم اتضح أن الاكتشاف هو جمجمة لديناصور "فيتلوغازور"، فيها أسنان وفتحتان للأنف وبقية مكوناتها.

وقالت الأستاذة في قسم الجيولوجيا وفيزياء الأرض بالجامعة، أليونا موروفا: "فوجئنا كثيرا بالعثور على أكثر الجماجم كمالا في العالم لفيتلوغازور".

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ونُظمت البعثة الأثرية في ريف سامارا بدعم من معهد المتحجرات في أكاديمية العلوم الروسية ومعهد سامارا التاريخي، وجمعية المتحجرات في سامارا ومعهد البيئة لمنطقة الفولغا التابع لأكاديمية العلوم الروسية.

يذكر أن علماء جامعة سامارا كانوا قد عثروا في وقت سابق على ما يزيد عن 170 شظية من هيكل عظمي للحيوان البرمائي فيتلوغازور، المنقرض في مطلع العصر الوسيط.

المصدر: نوفوستي