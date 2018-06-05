بيع بقايا ديناصور نادرة بمليوني يورو في باريس

بيع هيكل عظمي لما يعتقد العلماء بأنه نوع جديد من الديناصورات، بأكثر من مليوني يورو (2.3 مليون دولار) بعد عرضه في مزاد علني في برج إيفل بباريس.

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واكتشفت عظام الديناصور التي تعود إلى 150 مليون سنة، في ولاية وايومنغ في الولايات المتحدة عام 2013.

وبيعت بقايا الديناصور (سليمة بنسبة 70%)، لأحد المهتمين بجمع الأعمال الفنية، وهو فرنسي لم يكشف عن هويته، إلا أنه تعهد بأنه سيعير الهيكل العظمي إلى أحد المتاحف.

وعرض هيكل الديناصور في الطابق الأول من برج إيفل في العاصمة الفرنسية، يوم السبت 2 يونيو، ويعتقد بأن طوله يبلغ 30 قدما، وهو عبارة عن هيكل ديناصور لاحم يرجع إلى العصر الجوراسي، ولكن العلماء غير متأكدين من أصوله الحقيقية.

وقال الخبير إريك جنيست، لوكالة فرانس برس، إنه كان من المستحيل تصنيف الهيكل العظمي على أنه من نوع الألوصور، أضخم الديناصورات آكلة اللحوم التي ظهرت على وجه كوكب الأرض، بسبب شفرات الكتف الطويلة وعدد الأسنان المختلفة.

وأجرت دار "Aguttes" المزاد العلني، يوم الاثنين 4 يونيو، وقالت إن المشتري بإمكانه تسمية السلالة الجديدة من الديناصورات، وهو ما أثار مخاوف بشأن تأثير هذا البيع على البحث العلمي، ما أدى إلى احتجاج جمعية علمية أمريكية، حيث قالت جمعية الحفريات الفقارية في بيان لها إن هذا قد يخالف قواعد التسمية، وطالبت بإلغاء المزاد مشيرة إلى أن "الملكية الخاصة قد تقيد الدراسة العلمية حتى إذا أصبح الهيكل متاحا في وقت لاحق للباحثين"، بحسب ما ذكرته وكالة رويترز.

المصدر: RT

فادية سنداسني