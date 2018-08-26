دبابات "أرماتا" تتزود بالصناديق السوداء!

أعلن النائب الأول لرئيس شركة "شفابي" الروسية، سيرغي بوبوف، أن النماذج الحديثة من دبابة "أرماتا" تتزود بصناديق سوداء وأجهزة رصد تعمل بالأشعة تحت الحمراء.

وقال بوبوف: "نصبنا في دبابة أرماتا ابتكاراتنا الجديدة التي من شأنها أن تزيل اعتمادنا على أجهزة أجنبية الصنع، وأن تضمن استقلال الدبابة التام عن قطع الغيار الأجنبية".

وأوضح المسؤول أن أجهزة الرصد الروسية العاملة بالأشعة تحت الحمراء تعتمد مصفوفات فائقة الدقة.

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وحسب بوبوف فإن أجهزة الرصد تحت الحمراء والرصد التلفزيوني التي تتزود بها الآن كل الدبابات الروسية، تسمح برؤية كل ما يحدث خارج الدبابة وتحديد المسافة عن أي جسم خارجها.

وأضاف قائلا إن "أرماتا صارت تتزود بالصناديق السوداء التي تسجل المواصفات التقنية للدبابات والمكالمات بين أفراد الطاقم".

المصدر: زاشيشات روسيا