مقاتلة "سو-57" الروسية من الجيل الخامس تتزود بالذكاء اصطناعي

تتزود مقاتلة "سو-57" الروسية للجيل الخامس بمنظومة ذكاء اصطناعي، الأمر الذي يقرّبها من طائرات الجيل السادس المستقبلية.

وقال مصدر في صناعة الطائرات الروسية في حديث أدلى به لوكالة "تاس" الروسية إن برامج الذكاء الاصطناعي التي تتزود به الطائرة، ستحتوي على منظومة قيادة وأجهزة تسديد تنتقل إلى نظام أوتوماتي لاستخدامها القتالي.

وحسب المصدر فإن العمل يجري الآن على تصميم منظومة مستقبلية للدفاع الذاتي عن الطائرة، ناهيك عن ترددات وأنظمة عمل جديدة تماما.

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وكانت وزارة الدفاع الروسية قد أفادت في وقت سابق بأن أول مقاتلة من طراز "سو-57" أنتجت على دفعات، ستدخل الخدمة في القوات الجوية الفضائية الروسية عام 2019.

وقد وقعت وزارة الدفاع مع شركة "سوخوي" الروسية، الأربعاء 22 أغسطس، على هامش منتدى "الجيش-2018" اتفاقية تسليم أول طائرتين من هذا النوع.

يذكر أن "سو-57" هي مقاتلة متعددة المهام من الجيل الخامس، تخصص لتدمير جميع الأهداف الجوية والبرية والبحرية، مع قدرتها على اختراق الدفاعات الجوية المعادية على مسافة بعيدة من مطار المرابطة.

المصدر: تاس