الكشف عن صاروخ جو-جو روسي مخصص لمقاتلات الجيل الخامس

يكشف منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الدولي الذي يفتتح، في 21 أغسطس، في ضواحي موسكو، عن صاروخ جو-جو موجه قصير المدى، يمكن أن تتزود به مقاتلات "سو-57" الروسية من الجيل الخامس.

وقال ناطق باسم المنتدى إن من شأن هذا الصاروخ أن يحل مكان صاروخ "آر-73" القديم. وأشار الناطق إلى أن مثل هذا الصاروخ تتزود به أيضا طائرات حربية روسية مثل "ميغ-35" و"سو-34" و"سو-30" و"سو-32" و"ياك-40" وغيرها.

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وأضاف قائلا إن الرأس القتالي للصاروخ المذكور بات محط اهتمام بعض شركاء روسيا الجيوسياسيين. لذلك يمكن أن يصدر الصاروخ فيما بعد إلى بلدان أخرى.

وبإمكان هذا الصاروخ تدمير الأهداف بسرعة حتى 2.5 ألف كيلومتر في الساعة، على ارتفاع من 20 مترا إلى 20 كيلومترا.

وقد زود الصاروخ بمفجرات ليزر ومفجرات بصرية ولاسلكية. ويبلغ وزنه عند إطلاقه 106 كيلوغرامات، وطوله 2.92 متر. وينتج في مصنع "دوكس" للصواريخ والقنابل بموسكو.

جدير بالذكر أن منتدى "الجيش-2018" العسكري التقني الدولي يقام في الفترة ما بين 21 و26 أغسطس الجاري بضواحي موسكو.

المصدر: زاشيشات روسيا