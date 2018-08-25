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اختبار مروحية روسية حديثة من دون طيار

العلوم والتكنولوجيا

اختبار مروحية روسية حديثة من دون طيار
Sibnarkomat.livejournal.com
مروحية "قطران" من دون طيار
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أصدر المكتب الصحفي لمنتدى "الجيش-2018" بيانا جاء فيه أن اختبار مروحية "قطران" الروسية الحديثة من دون طيار ينتهي عام 2019.

وأضاف البيان أن اختبارات الطائرة الأرضية على وشك الانتهاء. أما اختبارها الجوي فسيبدأ العام الجاري وسيختتم عام 2019.

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وقال ناطق باسم شركة "مروحيات روسيا" إن "قطران" قد تحصل على عدة مجموعات من الأسلحة والأجهزة، حيث تدرس الشركة حاليا تلك المسألة. وهناك اقتراح باستخدام المروحية المسيرة للاستطلاع.

يذكر أنه سبق للشركة أن كشفت عن مروحيتها في الاستعراض العسكري بمناسبة النصر على ألمانيا النازية، في 9 مايو عام 2018.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

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