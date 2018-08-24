روسيا تحدث منظومة الصواريخ التكتيكية

بدأت روسيا عملية تحديث منظومة "إسكندر" عن طريق تزويدها بصاروخ جديد، فيما استأنفت في الوقت نفسه بيع منظومة "إسكندر-إيه" إلى بلدان أخرى.

ولم يكشف مكتب "كولومينسكوي" الروسي للتصاميم عن نوع الصاروخ الجديد، أو عن أسماء البلدان التي أعربت عن رغبتها في شراء المنظومة الصاروخية الروسية.

وتمتلك روسيا في الوقت الحاضر 3 أنواع من منظومات الصواريخ التكتيكية وهي "إسكندر-إم" و"إسكندر-كا" و"إسكندر-إيه" المصدرة إلى خارج البلاد.

وتلفت أية معلومات عن منظومات" إسكندر- إم" انتباه الخبراء العسكريين، لأن تلك المنظومة التي كشف عنها لأول مرة في معرض "ماكس-1999"، أصبحت رمزا لنهضة الصناعات الحربية الروسية.

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وتعتبر المنظومة سلاحا صاروخيا هجوميا لا مثيل له في العالم، إذ تزود بصواريخ باليستية ومجنحة أنجح من مثيلاتها الأجنبية، تستطيع المناورة وإطلاق أهداف كاذبة، ما يجعل اعتراضها من قبل الدفاعات أمرا مستحيلا تقريبا.

ويبلغ مدى إطلاق الصواريخ المجنحة والباليستية التابعة لمنظومة "إسكندر-إم" 400 كيلومتر، وتستخدم المنظومة لتدمير المجاميع الصاروخية وراجمات الصواريخ والمدافع بعيدة المدى، والطائرات والمروحيات في المطارات ومراكز القيادة والاتصال.

فيما تتزود منظومات "إسكندر-كا" بصواريخ مجنحة، فقط يبلغ مدى إطلاقها 500 كيلومتر. وتحل منظومات "إسكندر-إم" و"إسكندر-كا" حاليا مكان منظومة "توتشكا-أو" في القوات المسلحة الروسية.

المصدر: نوفوستي