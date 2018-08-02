صواريخ "كاليبر" المجنحة تطور من منظومة "إسكندر" للردع الصاروخي

سوف تتمكن منظومة "إسكندر" للردع الصاروخي، عقب اعتماد صواريخ "كاليبر" في التسليح، من استهداف السفن الحربية من الدرجتين الثانية والثالثة.

صرح بذلك الخبير العسكري الروسي، ألكسي ليونكوف، لوكالة نوفوستي الروسية، وأضاف أن منظومة "إسكندر" سوف تتمكن، حال الضرورة، من إطلاق الصواريخ المجنحة عالية الدقة R-500 "كاليبر"، بدلا من صواريخ 9M723 وحيدة المرحلة (التي تعمل بالوقود الصلب)، وبذلك ستتمكن "إسكندر" من استهداف السفن الحربية من الدرجتين الثانية والثالثة.

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وتنضم لتلك القائمة:

مدمرات الصواريخ الموجهة (Arleigh Burke)، وحاملات صواريخ توماهوك، وكذلك أجزاء منظومة الدفاع الصاروخي Aegis، والتي تعد بالإضافة إلى طرادات Ticonderoga أحد أهم منصات الهجوم الأمريكية".

وتختص منظومات "إسكندر" للردع الصاروخي بتدمير أنظمة الدفاع الجوي والصاروخي للعدو، وكذلك مواقع الدفاع عن هذه الأنظمة.

المصدر: لينتا. رو