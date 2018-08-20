اكتشاف حوت نادر عمره 10 ملايين سنة في القرم!

عثر علماء الآثار على هيكل عظمي لحوت قديم، اختفى قبل 10 ملايين سنة، في شبه جزيرة القرم بروسيا، وذلك أثناء دراسة موقع مستقبلي للسكك الحديدية.

واكتشف العمود الفقري وأضلاع حوت "سيتوثيريوم" الشبيه بالحيتان الحديثة، في شبه جزيرة كيرتش أثناء دراسة علماء الآثار لموقع مخصص لبناء السكك الحديدية، حسبما أفادت وسائل الإعلام المحلية، يوم الجمعة 17 أغسطس.

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ولا يعد اكتشاف هذا الكائن النادر البالغ طوله 5 أمتار مفاجئا، نظرا لأن الموقع كان عميقا تحت الماء، في قلب ما يُعرف سابقا بـ"Sarmatian Sea".

وقال سيرغي يازيكوف، الباحث في معهد الآثار التابع لأكاديمية العلوم الروسية: "لقد تحول البحر إلى يابسة، وارتفعت الطبقات الجيولوجية وظهر الهيكل العظمي للحوت الذي كان متواجدا أصلا في قاع البحر".

كما قال دميتري ستارتسيف، من متحف علم الحيوان في جامعة القرم، إن "البقايا المكتشفة فريدة من نوعها، كما أن جميع الأجزاء تتبع عينة واحدة. ولا تحدث هذه الاكتشافات في كثير من الأحيان".

المصدر: RT