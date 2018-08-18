روسيا تختبر أول نموذج مطور من طائرة "تو-22" بعيدة المدى

كشف مصنع الطائرات الروسي في مدينة قازان عن أول نموذج مطور لطائرة "تو-22" الأسطورية الروسية بعيدة المدى، حيث أقيمت في المصنع مراسم تسليمه للخبراء لإجراء الاختبارات البرية والجوية.

وحضر المراسم رئيس جمهورية تترستان الروسية، رستم مينيخانوف، ومدير عام شركة "توبوليف" الروسية ألكسندر كونيوخوف.

وقال رئيس شركة الطائرات الموحدة، يوري سليوسار، إن القوات الجوية والفضائية الروسية ستتسلم أول دفعة من طائرات "تو-22 إم 3 إم" المطورة بحلول عام 2021، مشيرا إلى أن مصنع قازان للطائرات سيقوم بتطوير 30 طائرة من هذا النوع بحلول عام 2020.

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وأشار القائد السابق لسلاح الجو الروسي والسيناتور الروسي، فيكتور بونداريف، إلى أن "تو-22 إم 3 إم" طائرة رائعة متعددة المهام، وحاملة للصواريخ تتميز بقدرة فائقة على المناورة.

وقد أكدت الطائرة حسب السيناتور إمكاناتها في سوريا بشكل ممتاز. وأضاف أن تطوير الطائرة يطال الأجهزة اللاسلكية الإلكترونية وأجهزة الكمبيوتر ووسائل الاتصال حيث ستتاح للطيارين فرصة لاستخدام منظومة "غلوناس" الروسية للملاحة الفضائية.

وستطرأ أيضا تعديلات على قمرة قيادة الطائرة والأسلحة التي تحملها، حيث ستزود بصواريخ جو-أرض من طراز "خا-32".

يذكر أن أول طائرة مطورة من طراز "تو-22 إم 3 إم" ستقوم بأول طلعة جوية لها، في أواخر سبتمير المقبل.

المصدر: ياندكس