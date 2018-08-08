روسيا تعدل قاذفات "تو-22" الاستراتيجية

أعلنت شركة "توبوليف" الروسية أنها ستطرح قريبا جيلا جديدا من قاذفات "تو-22 إم 3" الاستراتيجية.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن "الكشف عن قاذفات (تو-22 إم 3 إم) المعدلة سيتم، في 16 أغسطس الجاري، وبعدها ستخضع تلك الطائرات للاختبارات الأرضية استعدادا لإطلاقها في أولى رحلاتها الجوية".

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وتأتي تلك المعلومات تأكيدا لتصريحات أدلى بها سابقا المدير العام للشركة، ألكسندر كونيوخوف، وأكد أن تعديل هذه الطائرات سيزيد من قدراتها القتالية، ويرفع من العمر الافتراضي لخدمتها في سلاح القاذفات الاستراتيجية الروسية.

ومن المفترض أن تحصل هذه الطائرات على معدات إلكترونية متطورة كتلك الموجودة في قاذفات "تو-160 إم" الجديدة، فضلا عن أنها ستزود برادارات حديثة، وأجهزة رصد وتوجيه للأسلحة الموجهة عالية الدقة.

المصدر: تاس