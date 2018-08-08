 
مباشر

روسيا تعدل قاذفات "تو-22" الاستراتيجية

العلوم والتكنولوجيا

روسيا تعدل قاذفات
وزارة الدفاع الروسية
قاذفة القنابل الساستراتيجية الروسية "تو-22إم3"
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/km9m

أعلنت شركة "توبوليف" الروسية أنها ستطرح قريبا جيلا جديدا من قاذفات "تو-22 إم 3" الاستراتيجية.

وفي بيان لها، قالت الشركة إن "الكشف عن قاذفات (تو-22 إم 3 إم) المعدلة سيتم، في 16 أغسطس الجاري، وبعدها ستخضع تلك الطائرات للاختبارات الأرضية استعدادا لإطلاقها في أولى رحلاتها الجوية".

إقرأ المزيد
قاذفة القنابل البعيدة المدى الحاملة للصواريخ "تو-22 ام" طراز توبوليف قاذفة القنابل البعيدة المدى الحاملة للصواريخ "تو-22 ام" من طراز توبوليف

وتأتي تلك المعلومات تأكيدا لتصريحات أدلى بها سابقا المدير العام للشركة، ألكسندر كونيوخوف، وأكد أن تعديل هذه الطائرات سيزيد من قدراتها القتالية، ويرفع من العمر الافتراضي لخدمتها في سلاح القاذفات الاستراتيجية الروسية.

ومن المفترض أن تحصل هذه الطائرات على معدات إلكترونية متطورة كتلك الموجودة في قاذفات "تو-160 إم" الجديدة، فضلا عن أنها ستزود برادارات حديثة، وأجهزة رصد وتوجيه للأسلحة الموجهة عالية الدقة.

المصدر: تاس

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا

اليوم الثاني من نصف نهائي الألعاب العسكرية الدولية في موسكو.. دبابات أرمينيا ومنغوليا وروسيا وفنزويل