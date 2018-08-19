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هل يميز النحل البشر من وجوههم؟

العلوم والتكنولوجيا

هل يميز النحل البشر من وجوههم؟
pexels-Egor Kamelev
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أكدت مجموعة من علماء أستراليا وفرنسا وألمانيا تميز النحل والزنابير بحاسة خاصة يمكن استخدامها في المستقبل في تطوير الذكاء الاصطناعي.

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ونشرت مجلة "Frontiers in Psychology" أن تجارب العلماء أظهرت أن الحشرات غير قادرة على تمييز التفاصيل المختلفة بعد أن عرضت عليها صور فوتوغرافية بالأبيض والأسود.

لكن، بمقدور النحل والزنابير تمييز شكل وجه الإنسان كصورة متكاملة، ويمكنها التعرف على هذا الشخص أو ذاك إذا ما شاهدته قبل ذلك.

وشرح العلماء هدف إجرائهم لهذه التجارب التي تدرس بنية دماغ الحشرات ومقارنتها مع الأدمغة البشرية. حيث تهدف هذه الأبحاث لاستخدامها في المستقبل القريب لتحديث الذكاء الاصطناعي.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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