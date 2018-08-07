مرآة ذكية ترصد تغيرات الجسم باستخدام "صورة عارية"

تأخذ مرآة ذكية جديدة صورة شخصية لجسمك العاري لمساعدتك على تتبع لياقتك البدنية ورصد التغييرات التي قد تطرأ على جسدك مع مرور الوقت.

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ويطلق على المرآة اسم "Naked Labs"، وهي "أول جهاز مسح منزلي للجسم في العالم"، ويبلغ سعرها 1395 دولارا.

وتعمل المرآة على رسم خرائط ثلاثية الأبعاد للجسم، وتسلط الضوء على المناطق التي يتغير فيها شيء ما، ومن ثم تقوم بتخزين كل مسح على تطبيق للهاتف الذكي، يساعد على تتبع نسبة الدهون وزيادة العضلات مع مرور الوقت.

وأثار بعض الخبراء مخاوف بشأن إمكانية وصول المتسللين إلى الصور العارية التي تلتقطها المرآة، لكن الشركة المصنعة لمرآة "Naked Labs" تقول إن جميع البيانات يتم تخزينها مشفرة بأمان ومنفصلة عن أسماء العملاء.

وأعلنت الشركة التي تتخذ وادي السيليكون مقرا لها، الأسبوع الماضي، أنها تلقت مبلغ 14 مليون دولار تمويلا من قبل شركة "Founders Fund" لبدء شحن الأجهزة إلى العملاء في الولايات المتحدة، حيث من المتوقع وصول أول شحنات في الخريف المقبل.

وقال المؤسس المشارك والرئيس التنفيذي لشركة "Naked Labs"، فرهاد فرحبخشيان: "لقد كنا نتطلع إلى هذا اليوم منذ فترة طويلة، ونحن متحمسون لدخول شركتنا إلى بيوت الناس لإعطائهم فكرة أفضل حول ما يحدث في أجسادهم ومساعدتهم على العمل نحو تحقيق أهدافهم".

وتعمل المرآة بقياس 360 درجة كاملة خلال 20 ثانية، ما يؤدي إلى إنشاء خريطة كاملة ثلاثية الأبعاد للجسم تتم مزامنتها لاسلكيا مع التطبيق المصاحب.

ويقدم التطبيق أيضا بيانات التغيرات التي تطرأ على الجسم على مدار الأيام والأسابيع والأشهر، ويتم استخدام ألوان مختلفة لإبراز التغييرات المهمة، ما يسمح للمستخدم بمعرفة المناطق التي فقد فيها الوزن أو اكتسب عضلات أو العكس.

المصدر: ديلي ميل