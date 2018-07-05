الذكاء الاصطناعي ينقذ الناس من الكوارث!

تمكن علماء من جامعة طوكيو من تطوير تقنيات ذكاء اصطناعي لحماية الناس من أخطار الكوارث المختلفة.

وأوضح العلماء أن تقنياتهم الجديدة التي تعتمد على خوارزميات رقمية ورياضية معقدة قادرة على تحليل البيانات بدقة، والتنبؤ بأخطار الكوارث الطبيعة في المستقبل القريب، ما سيمكن من إنقاذ العديد من الأرواح التي قد تتعرض لأخطار الأعاصير والبراكين وغيرها من الكوارث.

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كما يمكن لهذه المنظومات الرقمية تحليل البيانات الملتقطة من الأقمار الاصطناعية وكاميرات المراقبة بدقة عالية، لتأمين إجلاء سريع للبشر في الأماكن المتضررة .

وتستطيع هذه المنظومات أيضا تحليل البيانات التي تتعلق بنسب الإشعاع أو الغازات السامة المنتشرة في المناطق المتضررة من الكوارث النووية أو الحرائق.

المصدر: لايف. رو

أسعد ضاهر