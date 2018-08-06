طريقة بسيطة تجنبك رهاب اختبارات الرياضيات!

يعاني معظم الطلاب من رهاب اختبارات الرياضيات التي تجعلهم يشعرون بعدم الارتياح، ولكن الباحثين اكتشفوا طريقة بسيطة يمكن أن تساعدهم على تخطي هذه المشكلة.

ووجد الباحثون أن الجلوس بشكل مستقيم يمكن أن يعزز مهارات الطلاب أثناء اختبارات الرياضيات، وقالوا إن هذه التقنية قد تساعد الرياضيين والمتحدثين العامين والموسيقيين.

وقال إريك بيبر، أستاذ التربية الصحية في جامعة سان فرانسيسكو: "بالنسبة للأشخاص الذين يشعرون بالقلق بشأن الرياضيات، فإن وضعية الجلوس تحدث فرقا كبيرا، حيث تؤدي الجلسة غير الصحية إلى تعطيل وظيفة الدماغ وعدم القدرة على التفكير بوضوح".

وأفاد 56% من الطلاب المشاركين في الدراسة، بأنه من الأسهل أداء اختبار الرياضيات عند الجلوس بشكل مستقيم.

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ووفقا لما قاله الأستاذ المشارك في التثقيف الصحي، ريتشارد هارفي، فإن الجلوس بشكل غير صحيح يعد موقفا دفاعيا، يمكن أن يؤدي إلى استرجاع ذكريات سلبية قديمة في الجسم والدماغ.

وفي حين أن الطلاب الذين لا يعانون من القلق الرياضي، لم يبلغوا عن استفادة كبيرة من الجلوس بوضعية أفضل، إلا أنهم وجدوا أن القيام بعمليات حسابية أثناء الجلوس "المبعثر"، كان أكثر صعوبة إلى حد ما.

ويقول كل من بيبر وهارفي إن هذه النتائج حول وضع الجسم يمكن أن تساعد الناس على الاستعداد لأشكال مختلفة من الضغط، وليس فقط اختبارات الرياضيات.

وأوضحت لورين ماسون، من معدي الورقة البحثية، أن هذه الطريقة يمكن أن تكون مفيدة بشكل خاص للطلاب الذين يواجهون التحدي المعروف باسم "تهديد الصورة النمطية".

وقالت ماسون إن نتائج الدراسة تكشف عن طريقة بسيطة لتحسين العديد من جوانب الحياة، خاصة عندما يكون الإجهاد مسيطرا. كما يؤثر أسلوب تفاعلنا مع المحيط على كيفية نظر الآخرين لنا، وكذلك الطريقة التي ننظر بها إلى أنفسنا.

المصدر: ديلي ميل