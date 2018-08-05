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أطباق وعيدان طعام "سحرية" تعطيك المذاق المفضل!

العلوم والتكنولوجيا

أطباق وعيدان طعام
pexels-rawpixel.com
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طور فريق من الباحثين الدوليين عيدان تناول طعام تغير طعم الطبق حسب ذوق صاحبها لتجعله أكثر حموضة أو ملوحة.

ونشرت مجلة "Food Research International" أن التغيير في مذاق الطبق الغذائي يعود إلى الأقطاب الكهربائية المثبتة على حواف أطباق الطعام (صحون)، وترافقها عيدان أكل خاصة بها.

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وتعد مجموعة أدوات الطعام المبتكرة كتلة لا تتجزأ وترتبط معا بلوحة وبطارية للشحن. كما أن الأواني الجديدة مجهزة بمؤشر يتعرف على طعم الأطباق المختلفة.

وللتمتع بمذاق أكثر حموضة، يتم تحفيز الأقطاب الكهربائية للأطباق بقوة 180 ميكرو أمبير. وللإحساس بطعم أكثر ملوحة تحفز أقطاب الأطباق بقوة 40 ميكرو أمبير.

وأكد أكثر من 30 متطوعا جربوا هذه الأطباق والعيدان المبتكرة، أن أطباقهم الشهية تناغمت مع أذواقهم بعد شحنها بالدرجة المطلوبة.  

المصدر: إزفيستيا

 

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