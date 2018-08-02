أطعمة يمكنها خفض مستويات التوتر في الجسم!

أظهرت دراسة أجرتها جامعة College Cork الإيرلندية أن تناول أطعمة غنية بالألياف يقلل من مستويات التوتر في الجسم، وقد يمنع تسرب الطعام والبكتيريا من الأمعاء إلى الدم.

وتعتبر العلاقة بين البكتيريا في أجسادنا وسلوكنا، خاصة القلق والتوتر، من أهم مواضيع الأبحاث العلمية.

ووجد الباحثون أن المستويات المنخفضة من SCFAS (سلسلة الأحماض الدهنية المتوفرة طبيعيا)، على مدى فترة طويلة من الزمن، تتسبب في قلة فعالية القناة الهضمية مع حدوث التسرب.

وأوضحت الدراسة أن جدار الأمعاء المسرب للمواد، يسمح لجزيئات الطعام غير المهضومة والبكتيريا والجراثيم بالمرور إلى الدم.

ووجدت الدراسة، التي أجريت على الفئران، أن القوارض التي استكملت غذائها بـ SCFAs، شهدت قلقا وسلوكا شبيه بالكآبة أقل من المعتاد.

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ويقترح الباحثون أن SCFAs لها تأثير على الدماغ للحد من مشاعر القلق، وكذلك منع التسرب من الأمعاء.

وتجدر الإشارة إلى وجود طبقة واحدة من الخلايا تصطف داخل الأمعاء وتشكل الحاجز المخاطي، بين تجويف الأمعاء وبقية الجسم. ويعتبر هذا الحاجز فعالا في امتصاص المغذيات، لكنه يمنع معظم الجزيئات والجراثيم الكبيرة من المرور إلى مجرى الدم والتسبب في الإصابة بالتهاب.

وعلق البروفيسور جون كريان، المشارك في الدراسة، على هذه النتائج بالقول: "هناك اعتراف متزايد بدور البكتيريا المعوية والمواد الكيميائية التي تصنعها، في تنظيم علم وظائف الأعضاء والسلوك".

واستطرد قائلا: "دور الأحماض الدهنية قصيرة السلسلة في هذه العملية غير مفهوم جيدا حتى الآن. وسيكون من الهام لنا دراسة دورها في تحسين أعراض الاضطرابات المرتبطة بالإجهاد لدى البشر".

ويمكن لبعض المواد، مثل الكحول والأسبرين والمسكنات، أن تحفز بطانة الأمعاء بشكل سلبي، ما يؤدي إلى تسرب بعض المواد عبر الفجوات إلى الدم.

ووجدت الدراسات السابقة أن SCFAs يمكن أن تلعب دورا رئيسيا في الوقاية والعلاج من بعض أنواع السرطان، خاصة سرطان القولون.

المصدر: ديلي ميل