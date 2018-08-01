 
مباشر

طريقة سهلة وعملية للتخلص من البكتيريا في المطابخ!

الصحة

طريقة سهلة وعملية للتخلص من البكتيريا في المطابخ!
pexels.com/ Pixabay
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kl67

نشر موقع "Science Alert" نتائج دراسة أجراها علماء من جامعة تورنتو الكندية حول سبل مكافحة البكتيريا والكائنات الدقيقة الضارة بالصحة.

وبينت الدراسة أن استعمال الزيوت لتغطية سطوح معدات الطهي والأواني التي تحفظ فيها الأطعمة في المطابخ والمطاعم، يساهم في عملية التعقيم الكامل للقضاء على البكتيريا في تلك الأماكن.

إقرأ المزيد
علامات غير متوقعة تدل على نقص الحديد! علامات غير متوقعة تدل على نقص الحديد!

ويعتقد العلماء أن الأواني التي تحفظ فيها الأطعمة تحتوي على شقوق صغيرة تدخل إليها البكتيريا وتتكاثر فيها، ومسح تلك الشقوق بالزيوت النباتية يغلقها بطبقة عازلة، تمنع وصول البكتيريا إلى هناك.

يذكر أن نحو 3 آلاف حالة وفاة تسجل سنويا في الولايات المتحدة وحدها بسبب التسمم الناجم عن التلوث في المطاعم، أو التعامل غير السليم مع المعدات الصناعية المستخدمة في الأفران والمخابز.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا