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مصر.. انطلاق عمليات الحفر في منطقة معابد الفراعنة للقرن السابع قبل الميلاد

العلوم والتكنولوجيا

مصر.. انطلاق عمليات الحفر في منطقة معابد الفراعنة للقرن السابع قبل الميلاد
Wikimedia
تل الفراعين
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أعلنت وزارة الآثار المصرية بالتعاون مع جامعة كفر الشيخ عن بدء عمليات الحفر في منطقة تل الفراعين، حيث اكتشفت سابقا قطع من نصب تذكاري لمؤسس الأسرة 26 الحاكمة، الفرعون بسماتيك الأول.

ويقول عبد الناصر حجازي، مدير إدارة آثار كفر الشيخ: "تبدأ عمليات الحفر الآن وتستمر لحين الحصول على النتائج المنشودة. نتوقع أن الاكتشافات المستقبلية ستفتح صفحة جديدة في تاريخ كفر الشيخ"، بحسب صحيفة "المصراوي".

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وضم تل الفراعين بمحافظة كفر الشيخ شمال مصر قديما مدينتين ومركزا دينيا ضخما. وقد كشفت عمليات الحفر في هذه المنطقة التي استمرت سنوات طويلة، عن آثار تعود إلى عهد الأسر الفرعونية الجديدة (18-20) لغاية الدولة الأخيرة (أسرة 26-31).

وفي عام 1988، خلال إحدى مراحل عمليات الحفر، اكتشف معبد قديم للآلهة وادجيت. ولكن هيروديت كتب عن وجود ثلاثة معابد في هذه المنطقة. لذلك يأمل علماء الآثار باكتشاف مواقعها قريبا.

المصدر: نوفوستي

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