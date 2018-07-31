دبي.. "نادلة روبوت" لخدمة الزبائن (صورة)

قام مطعم في دبي بتوظيف نادلة روبوت تقوم بخدمة الزوار وتلبية كافة متطلباتهم، في تجربة هي الأولى من نوعها في دولة الإمارات.

ولفت نظر زبائن مطعم "درينكس أند سبايس ماجيك"، وجود نادلة آلية تلبي طلبات الطعام تماما كالبشر، وباتت تعرف باسم "روبي".

وتسير النادلة روبي على مسار أرضي ممغنط ومبرمج، يتوسط الممرات بين طاولات المطعم، بحيث تتوجه تلقائيا وتقف أمام الطاولة التي قد حضر طعامها. والطريف هنا، هو ترديد روبي لعبارة بعد تقديم الطعام للزبائن، وهي: "لا تنسوا أن تشكروني".

وأشار مدير المجموعة المالكة للمطعم، عارف محمد، إلى عدم سهولة جذب الزبائن عند افتتاح مطعم جديد في دبي، ولهذا السبب، قرر استقدام "روبي" النادلة يابانية الصنع، في أوائل شهر يوليو الجاري.

You-Tube: Khaleej Times

كما تحدثت إدارة المطعم عن نيتها استقدام نادلة آلية أخرى، بالإضافة إلى روبي، التي تقوم بخدمة الزبائن لأكثر من 18 ساعة يوميا دون تعب أو ملل.

المصدر: AFP + YouTube