اكتشاف شكل هندسي جديد "مخفي" عن الأنظار!

اكتشف باحثون يدرسون خلايا التطور الجنيني وتلك التي تبطن أعضاءنا وأوعيتنا الدموية، شكلا هندسيا جديدا "مخفيا" عن أعين الجميع.

وقام الباحثون بتحديد شكل ثلاثي الأبعاد يسمى "scutoid"، يسمح للخلايا الظهارية أو اللبنات الأساسية للتطور الجنيني، بتطبيق عملية تنظيم بأكبر قدر من الكفاءة، مقارنة بالعمود أو الأشكال الشبيهة بالزجاجة، التي كان الباحثون يعزونها في السابق لهذه العملية.

ووجدت الدراسة الجديدة أن العملية تعتمد على شكل غير موصوف سابقا، ما يسمح للخلايا بالحفاظ على أقصى قدر من الاستقرار وكذلك الطاقة.

University of Seville

واستخدم الباحثون النماذج الحسابية على أساس رسم تخطيطي يسمى "Voronoi"، للوصول إلى النتائج الغريبة على حد قول الباحث، خافيير بوكيتا، من جامعة Lehigh.

وأضاف الباحث موضحا: "توقع نموذجنا أنه مع زيادة انحناء النسيج، لم تكن الأعمدة وأشكال الزجاجة هي الأشكال الوحيدة التي قد تتطور بها الخلايا. ولدهشتنا، لم يكن للشكل الإضافي اسما في الرياضيات".

University of Seville

وحلل فريق البحث التعبئة ثلاثية الأبعاد للأنسجة لدى حيوانات مختلفة، ووجدوا أنها تبنت الأشكال التي تنبأ بها النموذج. ويقول الباحثون إن الشكل الجديد يقدم طريقة أكثر كفاءة في استخدام الطاقة عند تنظيم الخلايا، كما يمكن لهذا الاكتشاف أن يكون مفيدا في هندسة الأنسجة عند محاولة زراعة الأعضاء الاصطناعية.

المصدر: ديلي ميل