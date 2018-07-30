الجزائر.. العثور على هيكل فيل عاش قبل 3 ملايين عام

عثر علماء الآثار خلال عمليات الحفر في مجمع عين الحنش الأثري بمحافظة سطيف شمالي شرق الجزائر على هيكل عظمي لفيل عاش قبل حوالي 3 ملايين عام.

وتفيد صحيفة الوطن بأن علماء الآثار يعتقدون بأنهم عثروا على أقدم هيكل عظمي للحيوانات التي عاشت في الجزائر وشمال إفريقيا. ويقول أيمن عمراوي عالم الآثار الجزائري: "اكتشفنا جمجمة وأجزاء من الهيكل العظمي للحيوان، ولا ننوي حاليا رفعها من مكانها".

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وتعد هذه الفيلة "Stegedons" من الثدييات المنقرضة من فصيلة الخرطوميات، ولها علاقة قرابة بعيدة بالماموث والفيل الهندي الحالي، حيث كانت تستوطن آسيا قبل 5.5-3 مليون سنة. ووصل ارتفاعها إلى أربعة أمتار وطولها 8 أمتار، وأنيابها ثلاثة أمتار.

يذكر أن هذا ليس أول اكتشاف أثري فريد في الجزائر، ففي عام 1909، عثر في موقع تاسيلي ناجّر Tassilin-Adger في الصحراء الجزائرية على رسوم عمرها بين 4-8 ألف سنة، تعكس حياة البشر واعتمادهم على الصيد. وشكلت هذه الرسومات دليلا جديدا على أن الصحراء القاحلة حاليا كانت في يوم ما مأهولة. وأدرجت اليونيسكو هذا الموقع في قائمة التراث العالمي.

Linus Wolf / wikipedia.org

Linus Wolf / wikipedia.org

المصدر: نوفوستي