 
مباشر

الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

العلوم والتكنولوجيا

الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم
بوابة "أهار.أز"
أصغر مكيف في العالم
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/kkn8

أصبح مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" من أصغر مكيفات الهواء في العالم، حيث يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة.

وقالت صحيفة "Technology" إن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد، وجاء بأبعاد غير مسبوقة: 16 سنتيمترا لكل من طوله وعرضه ،وارتفاعه 17 سنتيمترا.

ويزود المكيف بمروحتين: إحداهما لسحب الهواء والأخرى لإخراجه، حيث يمر عبر فلتر مائي ليخرج باردا.

ويتسع الفلتر المائي لـ750 ميلليلترا من السائل، ما يسمح باستخدام  مكيف الهواء لمدة 8-9 ساعات إلى أن يتبخر الماء كله. ويبلغ مستوى الضجيج في المكيف 68 ديسيبيل، ما يمكن المستخدم من وضعه في غرفة النوم .

أما وزن "Arctic Air" فيبلغ 800 غرام فقط، لذلك يمكن أخذه إلى مكان العمل بسهولة. ويبدأ سعره من 33 دولارا.

المصدر: لايف. رو

 

// 26.06.2018 по тикету 15478

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2018 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا