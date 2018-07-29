الصين تبتكر أصغر مكيف هواء في العالم

أصبح مكيف الهواء الصيني "Arctic Air" من أصغر مكيفات الهواء في العالم، حيث يعمل على تلطيف الهواء في الغرفة بشكل ممتاز رغم أبعاده الصغيرة.

وقالت صحيفة "Technology" إن مكيف الهواء يؤدي وظيفته بشكل جيد، وجاء بأبعاد غير مسبوقة: 16 سنتيمترا لكل من طوله وعرضه ،وارتفاعه 17 سنتيمترا.

ويزود المكيف بمروحتين: إحداهما لسحب الهواء والأخرى لإخراجه، حيث يمر عبر فلتر مائي ليخرج باردا.

ويتسع الفلتر المائي لـ750 ميلليلترا من السائل، ما يسمح باستخدام مكيف الهواء لمدة 8-9 ساعات إلى أن يتبخر الماء كله. ويبلغ مستوى الضجيج في المكيف 68 ديسيبيل، ما يمكن المستخدم من وضعه في غرفة النوم .

أما وزن "Arctic Air" فيبلغ 800 غرام فقط، لذلك يمكن أخذه إلى مكان العمل بسهولة. ويبدأ سعره من 33 دولارا.

المصدر: لايف. رو