بالفيديو.. البحرية الروسية تتزود بروبوتات بحرية صغيرة الحجم

قررت وزارة الدفاع الروسية شراء دفعة جديدة من الروبوتات البحرية من طراز "مارلين-350" لتلبية حاجات البحرية الروسية.

ومن المفترض أن تتسلم القوات البحرية 45 روبوتا، في 10 نوفمبر عام 2020. وتبلغ كلفة الصفقة 603.7 مليون روبل (نحو 10 ملايين دولار).

وسيتم تحديد الشركة المصنعة للروبوتات من خلال مناقصة تجري، في 16 أغسطس المقبل.

إقرأ المزيد

ويخصص روبوت "مارلين-350" للبحث عن الغواصات في قعر البحر على عمق حتى 350 مترا. ويعد الروبوت غواصة غير مأهولة مسيرة صغيرة، يبلغ طولها مترا واحدا ووزنها 59 كيلوغراما فقط.

لكن المهام التي يقوم الروبوت بأدائها كثيرة، حيث بوسعه اكتشاف هدف محدد في قعر البحر والتعرف عليه والسيطرة على عمل الغواصين وحتى إنقاذ الغريق. ويتم التحكم في الروبوت عبر سلك خاص مربوط به.

وينزل الروبوت في البحر من متن السفينة ليسير تحت الماء بسرعة متر واحد في الثانية. ويتعرف على الهدف بواسطة رادار مائي صوتي خاص يزود به.

المصدر: زاشيشات روسيا