أعلن المكتب الإعلامي لجامعة قازان الفدرالية أن عالمي الفيزياء الروسي سيرغي أودينتسوف، واليوناني فاسيليس أويكونومو، وضعا نموذجا للموت المحتمل للكون.

ونشر العالمان نتائج أبحاثهما في مجلة Physical Review D، وأوضحا أن التفرد الثقالي/الجذبوي للنظام الديناميكي Dynamic System Singularity ليس بالضرورة زمكاني من وجهة النظر الفيزيائية (الزمكان هو مصطلح فيزيائي يدمج الأبعاد الثلاثة للمكان مع بعد الزمن، ليكوّن فضاء رباعي الأبعاد).

لقد اتضح لنا أنه من الممكن ألا يحدث التفرد الجذبوي، وساعتها يصبح بإمكان الكون أن يتطور لوقت طويل يقارب حد المالانهاية، ولكن من أجل ذلك، يجب أن يحدد الكون جاذبية بديلة، تتكون من أشكال تربيعية مركبة لمنحنى متدرج. سيرغي أودينتسوف.

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كما تمكن العالمان من إثبات أن التفرد الجذبوي للانفجار الكبير (الذي يعتبر أحد سيناريوهات تطور العالم) مرتبط بتسارع الكون، حيث تعامل العالمان مع مستقبل التفرد الجذبوي للكون ضمن نظرية الجاذبية المعدلة باستخدام منهج النظام الديناميكي، وهو ما يتوافق مع نظرية الأكاديمي الروسي، أليكسي ستاروبينسكي. ووفقا لنتائج الحسابات التي أجراها العالمان، فإن موت الكون قد يحدث بعد 30-40 مليار سنة.

التفرد الجذبوي، هو حالة الكون عند وصف جميع مؤشراته، خاصة المنحنى، شدة مجال الجاذبية والطاقة، بأنها متساوية إلى ما لانهاية.

المصدر: لينتا. رو