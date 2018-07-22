العثور على أسطع جسم في الكون الأولي

اكتشف علماء الفلك كويزارا، وهو نجم زائف، يبعد 13 مليار سنة ضوئية عن الأرض، يعد الأسطع في الكون الأولي.

ويفيد موقع Science Alert بأن التلسكوب اللاسلكي Very Long Baseline Array ساعد على اكتشاف الكويزار PSO J352.4034-15.3373، حيث رصد علماء الفلك سطوعا في منطقة الترددات اللاسلكية للنفاثات البلازمية التي تنبعث بسرعة تقارب سرعة الضوء.

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ووفقا لعلماء الفلك، يتشكل كويزار PSO J352.4034-15.3373 من ثلاثة مكونات أحدها ثقب أسود كبير. أما المكونان الآخران فتيار منبعث من كل جانب، أو جزءان من تيار واحد، فإذا تأكّد الاحتمال الثاني، فسيصبح بإمكان العلماء تحديد سرعة انتشار النفاثات البلازمية بدقة عالية، وإذا تأكّد الاحتمال الأول، فإن هذا يعني أن الكويزار موقع صغير وجديد، أو كويزار يقع في وسط كثيف يبطئ انبعاثات البلازما النفاثة.

وسوف ترجّح الدراسات اللاحقة أي الاحتمالين أقرب للصواب.

المصدر: لينتا. رو