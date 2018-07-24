انتهاء تجميع نموذج من طائرة الركاب الروسية "إم إس-21"

انتهت في مصنع "إركوتسك" الروسي للطائرات عملية تجميع نموذج تجريبي ثالث من طائرة الركاب الروسية "إم إس-21".

وصرح رئيس مؤسسة "روستيخ" الروسية الحكومية، سيرغي تشيمبزوف، بأن المصنع بدأ أيضا في إنتاج المكونات لـ5 طائرات أخرى من طراز "إم إس-21-300"، والتي سوف تنتج على دفعات، وأضاف قائلا: "آمل أن تسلّم أول طائرة منتجة على دفعات لإحدى شركات الطيران عام 2020".

واستطرد تشيمبزوف قائلا إن 70% من مكونات طائرة الركاب الروسية الحديثة تصنع في روسيا (في شركات تعدّ فروعا لمؤسسة روستيخ الحكومية).

وبحسب مدير عام مصنع إركوتسك للطائرات، ألكسندر فيبريف، فإن "إم إس-21" تنتج باستخدام التكنولوجيا الرقمية وخط التجميع الأوتوماتيكي وأجهزة الليزر.

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وتابع فيبريف، أن الأعوام المقبلة ستشهد تسليم 300 طائرة متوسطة المدى من طراز "إم إس-21" لشركة الطيران الروسية "إيروفلوت".

وقد تم توقيع اتفاقية تسليم أول دفعة من طائرات "إم إس-21" وعددها 50 طائرة لـ"إيروفلوت"، على أن تتسلم الشركة أول طائرة من تلك الدفعة عام 2020 والأخيرة عام 2026.

يذكر أن شركة الطيران الروسية كانت قد تسلمت من قبل 30 طائرة روسية متوسطة المدى من طراز "سوخوي سوبرجيت-100".

المصدر: سلاح روسيا