الحكومة الروسية: "إم إس-21" الأولى في أسرة طائرات روسية مدنية حديثة

أعلن نائب رئيس الوزراء الروس، دميتري روغوزين، أن طائرة "إم إس-21" متوسطة المدى ستغدو حلقة أولى في أسرة طائرات الركاب الروسية الحديثة.

وقال روغوزين في اجتماع وزارة الصناعة والتجارة الروسية: "لن نوافق أبدا على أن تكون سماؤنا مليئة بطائرات الركاب أجنبية الصنع. وستصبح (إم إس-21) أول عصفور في سرب طائرات الركاب المدنية الروسية، ولها مستقبل كبير".

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وأعرب روغوزين عن أمله بأن تضع طائرة الركاب "إم إس-21" أساس أسرة طائرات الركاب المدنية الروسية متوسطة وبعيدة المدى.

يذكر أن "إم إس-21" هي طائرة ركاب روسية واعدة، تتسع لـ 150-211 راكبا. وتم تصميمها بناء على حلول هندسية وتكنولوجية متقدمة. ومن شأنها أن تحل في الخطوط الجوية الروسية مكان طائرات "توبوليف" و"أنتونوف" و"ياكوفليف".

وكانت شركة "إركوت" المصنعة للطائرات قد أعلنت في وقت سابق عن نيتها الانتهاء من اختبار الطائرة، والانتقال إلى إنتاجها التجاري عام 2018.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف