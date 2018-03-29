إطلاق نموذج ثان من طائرة الركاب الروسية "إم إس-21"

انتهى تصنيع نموذج ثان لطائرة الركاب الروسية "إم إس-21-300" المخصصة للاختبارات الجوية.

ونقلت الطائرة الجاهزة، يوم الأحد 25 مارس، من جناح التجميع إلى جناح الاختبارات والتجارب في مصنع إركوتسك للطائرات.

وقال مصدر في وزارة الصناعة والتجارة الروسية إن المهندسين أخذوا لدى بناء الطائرة الثانية بالحسبان نتائج اختبار نموذجها الأول.

ونقل المصدر عن وزير الصناعة والتجارة الروسي، دينيس مانتوروف، قوله إن انتهاء عملية تجميع الطائرة الثانية هو مرحلة هامة في تحقيق برنامج "إم إس-21"، ستسمح بتنفيذ مهام المشروع المحورية والحصول على ترخيص الطيران والبدء في إنتاج الطائرة على دفعات وتسليمها للمشترين.

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وتعد "إم إس-21" طائرة متوسطة المدى، يفترض أن تنافس حسب الخبراء في سوق الطائرات العالمية طائرتي الركاب "بوينغ-737" و"إيرباص آ320". إلا أن مواصفاتها تفوق مواصفات هاتين الطائرتين من حيث استهلاك الوقود.

وتتسع الطائرة لما بين 150 و211 راكبا، وتم تصميمها بناء على أحدث الحلول الهندسية الجوية وزودت بأحدث المحركات وأجهزة الملاحة. ويتوقع أن تحل الطائرة الجديدة مكان طائرات الركاب من طراز "ياكوفليف" و"توبوليف" و"أنتونوف".

يذكر أن النموذج الأول للطائرة خضع للاختبارات الجوية في مطار "غروموف" في ضواحي موسكو.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف