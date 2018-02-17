"سوخوي" الروسية تنتج طائرة مدنية بمواصفات خاصة

أطلقت شركة "سوخوي" الروسية لإنتاج الطائرات برنامج تصنيع نموذج مصغر جديد لطائرة "سوبرجيت 100" (SSJ 100).

ونقلت صحيفة "FlightGlobal" عن ألكسندر روبتسوف، رئيس شركة "سوخوي" للطائرات المدنية، قوله إن تحقيق المشروع سيتطلب استثمارات بملايين الدولارات.

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وأوضحت الصحيفة أن الطائرة الجديدة ستحصل على جناح قصير. كما سيتم تطوير قمرة قيادتها وهيكلها باستخدام المواد المركبة، كما هو الحال في طائرة الركاب الروسية متوسطة المدى "إم إس-21"، ما سيؤدي إلى تخفيض وزن الطائرة، والتي يفترض أن تتسع لـ 75 راكبا بدلا من 100 تتسع لهم "سوبرجيت 100".

واتخذت إدارة الشركة قرارها هذا، منتصف يناير الماضي، عقب تلقيها طلبا بإنتاج 100 طائرة من هذا النوع من شركة طيران لم يذكر اسمها، ويتوقع أن يبدأ استخدام الطائرة الجديدة حسب إدارة الشركة بحلول عام 2022.

وقال ناطق باسم شركة "سوخوي" للطائرات المدنية إن سوق الطائرات الخفيفة من هذا النوع تتطلب 200-300 طائرة في روسيا. أما سوقها الأجنبية فيمكن أن تبلغ 1000 طائرة.

يذكر أن صحيفة "كوميرسانت" الروسية كانت قد أفادت، في أبريل الماضي، بأن وزارتي الصناعة والنقل الروسيتين قد اتخذتا خطوات ترمي إلى زيادة مبيعات طائرة الركاب "سوبرجيت 100" في السوق الداخلية الروسية، عن طريق إنشاء شبكة نقل جوي بين مدن روسية يزيد عدد سكانها على 200 ألف نسمة.

المصدر: سلاح روسيا

يفغيني دياكونوف