الذكاء الاصطناعي يلاحق المجرمين في شوارع الصين!

أوردت صحيفة "ذي نيويورك تايمز" الأمريكية أن السلطات الصينية باتت تستخدم التقنيات الحديثة على نطاق واسع للتعرف على المجرمين وإلقاء القبض عليهم.

وبلغ عدد كاميرات الفيديو في مختلف المدن الصينية حسب الصحيفة 200 مليون كاميرا. وباتت السلطات تستخدم أجهزة التعرف على الوجوه في شوارع المدن لرصد المجرمين ومراقبتهم.

كما يرتدي عناصر شرطة مدينة جانجو الصينية نظارات مزودة بالذكاء الاصطناعي، الأمر الذي يمكنهم من التعرف على المجرمين بسهولة كبيرة.

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وعلى سبيل المثال، فإن شرطة مدينة تسينداو استطاعت إلقاء القبض على 20 مجرما مطلوبا لارتكابهم جرائم خطيرة. أما في مدينة أخو الصينية، فقد ألقي القبض على مجرم بعد التعرف عليه أثناء شرائه الطعام من تاجر في أحد الشوارع.

وتراقب الجهات المختصة أيضا النشاط على الإنترنت والإقامة في الفنادق والتنقلات في الطائرات والقطارات وحتى السيارات.

وتستعين السلطات بأكثر الوسائل فاعلية في رأيها للحيلولة دون ارتكاب الجرائم والجنح، حيث تنصب في شوارع المدن شاشات ضخمة، من شأنها إظهار صورة من يخرق قواعد المرور مثلا أو يرتكب جنحة أخرى، وذلك عن طريق تطبيق تكنولوجيا التعرف على الوجوه.

المصدر: سلاح روسيا