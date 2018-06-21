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كاميرا مراقبة ترصد عن قرب حادث سير فظيع في مدينة سمارا الروسية

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وثقت كاميرا مراقبة مثبتة على زجاج واجهة سيارة ركاب، حادث سير مرعبا في مدينة سمارا الروسية، تسببت فيه سيارة تاكسي خالفت قوانين السير.

ويظهر الفيديو كيف اصطدمت سيارة تاكسي، قطعت الإشارة الحمراء، بسيارة أخرى رباعية الدفع، ما أدى إلى انقلاب الأخيرة أكثر من مرة لتستقر رأسا على عقب.

وقد تسبب الحادث في إصابة سائق السيارة رباعية الدفع، ولم يسفر عن سقوط قتلى.

المصدر: نوفوستي

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