أول نيزك اصطناعي يضيء سماء هيروشيما بحلول 2020!

يمكن أن تبدو فكرة إطلاق نيزك اصطناعي في السماء وكأنها من أفلام الخيال العلمي، ولكن إحدى الشركات تعمل على جعلها حقيقة واقعة.

وكشفت Astro Live Experiences أنها وصلت إلى المراحل النهائية من بناء قمرين اصطناعيين مبرمجين لإطلاق "قذائف" صغيرة في حزم من الألوان. كما تعتقد أن النجوم الاصطناعية قد تضيء سماء هيروشيما بحلول عام 2020.

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وعندما تدخل هذه الحبيبات أو القذائف المجال الجوي، فإنها تحترق، ما يخلق وهجا مشرقا يمكن رؤيته من الأرض.

وترى شركة ALE أنه سيتم إطلاق القمر الاصطناعي الأول إلى الفضاء بحلول مارس 2019، في حين سيطلق القمر الثاني خلال منتصف العام نفسه.

وبمجرد وصول الأقمار الاصطناعية إلى الموقع المحدد، ستدور حول الكوكب وتلقي أول نيزك اصطناعي فوق هيروشيما خلال ربيع عام 2020. وسيكون لكل قمر اصطناعي ما يكفي من القذائف لإطلاق المذنبات الاصطناعية في 20-30 حدثا، وفقا لـ ALE.

وفي حديثها خلال مؤتمر صحفي، قالت لينا أوكاجيما، الرئيسة التنفيذية للشركة: "نحن نستهدف العالم أجمع، حيث سيكون مخزوننا من نجوم الليل متواجدا في الفضاء ويمكن إطلاقه فوق جميع أنحاء العالم".

المصدر: ميرور