"حوت إيرباص" تقلع بنجاح! (فيديو)

أجرت شركة إيرباص تجربة طيران ناجحة لطائرة النقل المعدلة العملاقة "Beluga XL".

وذكر موقع CNBC أن هذه الطائرة الملقبة بالحوت الأبيض بسبب ضخامتها وتصميمها المميز، أقلعت في رحلتها التجريبية الأولى، يوم الخميس 19 يوليو الجاري، من مطار تولوز-بلانياك الفرنسي، وأتمت الرحلة بنجاح.

وتعتبر هذه الطائرة نموذجا معدلا عن طائرات الشحن "Beluga ST" التي أطلقتها إيرباص سابقا، وطورت لتكون قادرة على نقل 47 طنا من الحمولة، وقطع مسافات تصل إلى 1700 كلم.

OK, a last one for today... unless you give it XL ❤️! #BelugaXLpic.twitter.com/2q5pMjNkaE — Airbus (@Airbus) 19 июля 2018 г.

المصدر: لايف. رو