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فرنسا تطور "مقطورات طائرة"!

العلوم والتكنولوجيا

فرنسا تطور
youtube/Etoiles Ailes
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استعرضت شركة "Akka Technologies" مشروع مقطورات شحن كبيرة يمكن حملها بمنظومة طيران فريدة.

وتتألف المقطورات من أسطوانات عملاقة تستخدم لشحن مختلف أنواع البضائع، ويمكن تعديلها من الداخل وتزوديها بمقاعد لتصبح شبيهة بمقصورة طائرة الركاب.

وتتميز هذه المقطورات بأنها مزودة بعجلات لسحبها بواسطة الشاحنات، ومجهزة بطريقة خاصة لتحمل على مركبة طائرة عملاقة.

youtube/Etoiles Ailes

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ومن المفترض أن تأتي الطائرة التي ستحمل المقصورات بطول 40 مترا، وباع جناحين يبلغ 50 مترا، وقدرة على التحليق بسرعة 956 كلم/ ساعة على ارتفاعات تصل إلى 12 كلم.

المصدر: لايف. رو

// 26.06.2018 по тикету 15478

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