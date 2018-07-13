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لأول مرة.. إنزال عربة برمائية حديثة مأهولة من الطائرة

العلوم والتكنولوجيا

لأول مرة.. إنزال عربة برمائية حديثة مأهولة من الطائرة
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الإنزال الجوي
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شهدت تدريبات قوات المظليين الروس في ريف مدينة ريازان الروسية إنزال عربة برمائية من طراز "راكوشكا" جوا من طائرة النقل، حيث حملت المركبة طاقمها داخلها.

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وقال ناطق باسم قوات المظليين إن عملية الإنزال تمت من ارتفاع 600 متر، ونُفذت بواسطة منظومة "باختشا" للمظلات، وتكللت بالنجاح وهبوط 3 أفراد هم طاقم العربة البرمائية "بي تي آر-بي دي إم" (راكوشكا) بسلام على الأرض.

وبلغ عدد الإجمالي للأفراد والمعدات المشاركة في التدريبات التكتيكية على مستوى الفوج 2.5 ألف فرد و200 عربة عسكرية.

المصدر: زاشيشات روسيا

// 26.06.2018 по тикету 15478

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