// 26.06.2018 по тикету 15478
لأول مرة.. إنزال عربة برمائية حديثة مأهولة من الطائرة
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شهدت تدريبات قوات المظليين الروس في ريف مدينة ريازان الروسية إنزال عربة برمائية من طراز "راكوشكا" جوا من طائرة النقل، حيث حملت المركبة طاقمها داخلها.
وقال ناطق باسم قوات المظليين إن عملية الإنزال تمت من ارتفاع 600 متر، ونُفذت بواسطة منظومة "باختشا" للمظلات، وتكللت بالنجاح وهبوط 3 أفراد هم طاقم العربة البرمائية "بي تي آر-بي دي إم" (راكوشكا) بسلام على الأرض.
وبلغ عدد الإجمالي للأفراد والمعدات المشاركة في التدريبات التكتيكية على مستوى الفوج 2.5 ألف فرد و200 عربة عسكرية.
المصدر: زاشيشات روسيا
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