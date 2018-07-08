لماذا يغفو سائقو السيارات خلف المقود؟

اكتشف علماء من جامعة ميلبورن الملكية للتكنولوجيا في أستراليا السبب الرئيسي لغفوة سائقي السيارات وراء المقود، والتي تسبب حوادث كارثية في الكثير من الأحيان.

ونشرت مجلة "Science Daily" تجربة الباحثين التي شارك فيها 15 متطوعا وضعوا على جهاز اختبار، يحاكي مقصورة قيادة سيارات تسير على شارع ذو حركة رتيبة وبمسارين.

وأخضع بعض المشاركين في التجربة لاهتزازات منخفضة التردد تشبه تلك التي تحدث عادة في أغلب السيارات على الطرقات (4-7 هيرتز)، في حين لم يتعرض بقية المشاركين لهذه الاهتزازات، وفي تلك الأثناء، راقب الأطباء دقات قلوبهم.

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ووجد العلماء في نهاية التجربة، أن الأشخاص الذين تعرضوا للاهتزازات بدأوا بالتثاؤب بعد 15 دقيقة وتسلل النعاس إليهم وفقدوا التركيز. وبعد نصف ساعة تعمقت حالة الإرهاق والنعاس لديهم، وبعد ساعة أظهرت دقات قلوبهم أنهم غرقوا في النوم.

ولاحظ العلماء أيضا أن الإرهاق الناجم عن تلك الاهتزازات، أدخل المشاركين في حالة بدنية ونفسية جعلتهم غير قادرين على أداء الوظائف الذهنية البسيطة.

ووفقا للدراسة فإن الاهتزازات بترددات أخرى أثرت بشكل إيجابي على بعض المشاركين وجعلتهم أكثر نشاطا. لذلك يأمل العلماء في أن يولي مصنعو السيارات الاهتمام لهذه الدراسة، وأن يأخذوا بعين الاعتبار عامل الاهتزاز في تصميم مقاعد السيارة.

المصدر: نوفوستي