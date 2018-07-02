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روبوت مبهر من ديزني لأدوار السينما الخطرة

العلوم والتكنولوجيا

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عرض قسم التطوير التقني في شركة ديزني روبوتا بهلوانا يمكنه استبدال الممثلين عند أداء المهمات الخطرة والصعبة في مشاهد السينما.

وأظهر المهندسون أن الروبوت "الممثل البديل"، يمكن أن يقوم بأصعب الخدع القاتلة كالقفز من الأماكن العالية واستخدام حبال تسلق البنايات الشاهقة.

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ويستطيع المبرمجون التحكم بحركات الروبوت وهو ينفذ مهامه لتغيير مساره حتى في الهواء.

وعمل المهندسون على إنتاج هذا الروبوت عدة سنوات، واستخدموا في أساس ابتكاره آلية حركة وطيران حشرات "Phasmatodea" (شبحيات الحشرات أو الحشرات العصوية التي تشبه العصا المتحركة)، وزودوه بأجهزة استشعار تمكنه من القفز والقيام بحركات بهلوانية دون أن يصاب بأذى.

ويخطط المسؤولون في شركة ديزني لنشر مجموعة من "الروبوتات البهلوانية" مبدئيا في مدن ألعاب ديزني، بلباس الأبطال الخارقين من أساطير التاريخ.

المصدر: هاي تيك

// 26.06.2018 по тикету 15478

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