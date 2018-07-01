معرض صيني يكشف عن درونات بقدرات مميزة

كشف معرض "UAV Expo 2018" الدولي عن درون صيني صغير يمكن وضعه في غلاف هاتف ذكي، عدا عن عدد كبير من الدرونات الأخرى التي يمكن أن تؤثر على حياتنا اليومية.

وقدم المعرض درونات من تصنيع شركة Shenzhen HighGreat Innovation Technology Development Co. Ltd، بوسعها أن تحلق بشكل متزامن، وصممت خصيصا لتصوير الحفلات المختلفة. وقال مدير عام الشركة إن الدرونات قادرة على رسم أشكال في السماء كدلفين أو نورس أو قلب. كما بوسعها نقل باقات من الزهور.

وقال رئيس جمعية شنتشن لصناعة الطائرات من دون طيار إن الدرونات الصينية تنافس في أسواق الزراعة والأمن والتفتيش والمرور ومسح الخرائط والبنية اللوجستية وإطفاء الحريق والإنقاذ.

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وظهرت في المعرض أيضا درونات مخصصة للسوق الصناعية، أحدها يزن 180 كيلوغراما بوسعه نقل 270 كيلوغراما من الحمولة. وثمة درون قادر على نقل 20 كيلوغراما من مواد إطفاء الحريق إلى مواقع يصعب الدخول إليها.

وعرض درون ماسح للخرائط يحلق بسرعة 75 كيلومترا في الساعة ويتجاوز وزنه 5 كيلوغرامات.

وتضم سوق الطائرات الصينية من دون طيار 1200 شركة، أنتجت العام الماضي 2.9 مليون درون.

يذكر أن معرض "UAV Expo 2018" الدولي للطائرات المدنية من دون طيار أقيم في الفترة، ما بين 22 و27 يونيو الجاري، في شنتشن الصينية.

المصدر: سلاح روسيا